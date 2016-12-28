 «جمرك البطحاء» يحبط محاولة تهريب 4 آلاف زجاجة خمر داخل إرسالية مياه (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«جمرك البطحاء» يحبط محاولة تهريب 4 آلاف زجاجة خمر داخل إرسالية مياه (صور)

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«جمرك البطحاء» يحبط محاولة تهريب 4 آلاف زجاجة خمر داخل إرسالية مياه (صور)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أكد جمرك البطحاء، اليوم الثلاثاء، أنه أحبط محاولة تهريب كمية من الخمور، بلغ عددها 4 آلاف زجاجة، عثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية مياه شرب، وردت للجمرك.

وقال مدير عام الجمرك، عبدالرحمن المحنا، ‘‘إن الجمرك تلقى إرسالية مياه شرب، محملة على إحدى الشاحنات القادمة بقصد العبور عبر أراضي المملكة، إلى دولة أخرى‘‘.

وأضاف المحنا، عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها، عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة في مقدمة الشاحنة، بحيث تم إخفاء الكمية داخل مخبأ تم إعداده بطريقة فنية لغرض التهريب، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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