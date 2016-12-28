«الزهراني»: استحداث مراكز للدفاع المدني بـ«حفرالباطن» قريباً (صور)

تواصل – سامي الظفيري:

دشَّن مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد بن يحيى الزهراني، صباح اليوم الثلاثاء، مبنى مركز حي الفيصلية، ومبنى قسم السلامة في محافظة حفرالباطن، وذلك أثناء زيارة تفقدية قام بها للوقوف على استعدادات الدفاع المدني بالمحافظة.

وأوضح الزهراني لـ”تواصل” أنه سيتم توفير الخدمات بمختلف أنواعها في كل بقعة من حفرالباطن تحتاج إلى خدمات، مؤكداً استحداث مراكز للدفاع المدني في المستقبل القريب داخل المحافظة وخارجها، لافتاً إلى أنه سيتم توفير كافة الآليات والمعدات الجديدة حال توفرها مباشرة.

وكرم الزهراني خلال جولته الضباط والأفراد المتميزين في إدارة الدفاع المدني بمحافظة حفرالباطن على مستوى الإدارة والمراكز الداخلية والخارجية .

وقال: “أسعدني ما رأيته في هذا الحفل من إبراز إمكانيات الدفاع المدني في محافظة حفرالباطن، وهذه الزيارة تأتي للوقوف على مدى الاستعدادات لمواجهة الكوارث لا قدر الله ومن ضمنها السيول”.

وأضاف أنه تم افتتاح بعض المقرات الحديثة التي تم إنشاؤها من قبل وزارة الداخلية مثل مبنى السلامة ومركز الفيصلية، كما أن الإنجازات والأعمال المميزة التي يقدمها قسم السلامة في إدارة الدفاع المدني بحفرالباطن للكشف عن المنشآت الخطرة بثت في قلوبنا الاطمئنان وأسعد محافظ حفرالباطن عبدالمحسن العطيشان.

وتابع: “نشكر زملاءنا الإعلاميين على جهودهم التي يسعون بها دائما لإبراز دور وجهود رجال الدفاع المدني إضافة إلى نشر مفاهيم الوعي والسلامة لدى المواطنين والمقيمين”.

وتوجه مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بالشكر لمنسوبي الدفاع المدني من ضباط وأفراد على ما قاموا به من أعمال وجهود لرفع مستوى القطاع ، لافتاً إلى أن إدارة حفرالباطن من الإدارات المميزة في العمل والانضباط.