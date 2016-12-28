 العام الماضي.. 34 ألف عملية زراعة أعضاء بأمريكا | صحيفة تواصل الالكترونية

العام الماضي.. 34 ألف عملية زراعة أعضاء بأمريكا

0
العام الماضي.. 34 ألف عملية زراعة أعضاء بأمريكا

تواصل – ترجمة:

قالت شبكة ‘‘سي إن إن‘‘ الأمريكية: ‘‘إن عمليات زراعة الأعضاء البشرية التي أُجريت في الولايات المتحدة، بلغت رقماً قياسياً خلال العام الماضي، وذلك للعام الرابع على التوالي‘‘.

وأشارت إلى إجراء 33.606 عمليات زراعة أعضاء خلال 2016م بزيادة 8.5% عن 2015م، وبزيادة قدرها 19.8% منذ 2012م، معتبرة أن تلك الزيادة ساهمت فيها بشكل كبير زيادة أعداد المتبرعين الموتى خاصة من مدمني المخدرات.

وتحدثت عن أن نحو 82% من عمليات زراعة الأعضاء العام الماضي، شملت أعضاء من متبرعين متوفين يقدمون في الغالب أكثر من عضو، في حين أن 18% من عمليات الزراعة شملت أعضاء بشرية من متبرعين أحياء.

شاهد ايضا

استشاري بـ«صحة عسير»: يوجد 110 أنواع من الزكام .. والأنفلونزا الموسمية الأخطر

استشاري بـ«صحة عسير»: يوجد 110 أنواع من الزكام .. والأنفلونزا الموسمية الأخطر

دراسة: النوم بعد «الغداء» يحافظ على صحة الدماغ

دراسة: النوم بعد «الغداء» يحافظ على صحة الدماغ

«الزنجبيل» علاج سريع لوقف التقيؤ المتكرر

«الزنجبيل» علاج سريع لوقف التقيؤ المتكرر

«الصحة العالمية» تتوقع ارتفاع حالات الوفاة بسبب التدخين إلى 8 ملايين سنوياً

«الصحة العالمية» تتوقع ارتفاع حالات الوفاة بسبب التدخين إلى 8 ملايين سنوياً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>