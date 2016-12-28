العام الماضي.. 34 ألف عملية زراعة أعضاء بأمريكا

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قالت شبكة ‘‘سي إن إن‘‘ الأمريكية: ‘‘إن عمليات زراعة الأعضاء البشرية التي أُجريت في الولايات المتحدة، بلغت رقماً قياسياً خلال العام الماضي، وذلك للعام الرابع على التوالي‘‘.

وأشارت إلى إجراء 33.606 عمليات زراعة أعضاء خلال 2016م بزيادة 8.5% عن 2015م، وبزيادة قدرها 19.8% منذ 2012م، معتبرة أن تلك الزيادة ساهمت فيها بشكل كبير زيادة أعداد المتبرعين الموتى خاصة من مدمني المخدرات.

وتحدثت عن أن نحو 82% من عمليات زراعة الأعضاء العام الماضي، شملت أعضاء من متبرعين متوفين يقدمون في الغالب أكثر من عضو، في حين أن 18% من عمليات الزراعة شملت أعضاء بشرية من متبرعين أحياء.