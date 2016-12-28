جدة.. وميض لحظي بسيارة يصيب أربعة طلاب داخلها بحروق

تواصل – جدة:

أصيب أربعة شباب بحروق متفاوتة، نتيجة وميض لحظي تعرضوا له ظهر اليوم، داخل كابينة سيارة كانوا يستقلونها بمحافظة جدة.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن الدفاع المدني بمحافظة جدة، باشر ظهر اليوم حادث ‘‘وميض لحظي‘‘ بداخل سيارة، أصاب أربعة طلاب، في المرحلة الثانوية، تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 سنة منهم سعوديان، إضافة إلى أردني وسوداني ونقل الطلاب على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف السرحان، أن فرق التحقيق بمدني جدة والأدلة الجنائية بالمحافظة باشروا الحادث، ومن خلال المعاينة الأولية ورفع العينات من الموقع، اتضح أن السبب يرجع إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز المستخدم لتعبئة الولاعات (البوتان) داخل كابينة السيارة التي كان يستقلها الشبان الأربعة ونتيجة لحدوث مصدر حراري أدى إلى اشتعال الغاز، محدثاً وميضاً لحظياً ما أصاب الطلاب بإصابات مختلفة.

ونقل الطلاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما حدثت نتيجة الوميض اللحظي تلفيات بأجزاء كبيرة من السيارة التي كانت بحوزتهم، وعثر في مسرح الحادث على أربع عبوات ‘‘wenpor‘‘ لغاز البوتان.