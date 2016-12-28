عسير.. الإطاحة بتشكيل عصابي استولى على 3 ملايين ريال من المواطنين

تواصل – واس:

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على 14 شخصًا من عصابة امتهنوا النصب والاحتيال على المواطنين، عند مكائن الصرافات الآلية التابعة لعدد من البنوك المحلية، واستولوا خلالها على أكثر من3 ملايين ريال.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش، في بيان صحفي اليوم ‘‘إنه ورد لشرطة المنطقة خلال السنوات الماضية، عدد من البلاغات من المواطنين معظمهم من (كبار السن)، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال عند مكائن الصرف الآلي، من قبل أشخاص يقومون بإيهامهم بالمساعدة وتفعيل بعض الخدمات الالكترونية، ومن ثم يقومون باستبدال بطاقات المواطنين بأخرى، واستخدامها‘‘.

وأبان الدباش، أنه بناء على تلك البلاغات، فقد تم تكليف فريق عمل للشروع في جمع المعلومات اللازمة عن تلك القضايا والمتهمين فيها، وتحليلها ومتابعة عدد من المشتبه بهم، وتمكنت الجهات المختصة من رصد وافد في العقد السابع، يرافقه 3 أشخاص من ‘‘مجهولي الهوية‘‘ أمام أحد الصرافات الآلية، وتم القبض عليه ومرافقيه وإحالتهم للتحقيق.

وأسفرت نتائج التحقيقات، عن اعتراف المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتم حصر القضايا المسجلة في شرط منطقة عسير المسجلة ضد مجهول، والتي نفذت بنفس الأسلوب الإجرامي، وقد ألقي القبض على 14 شخصاً من تلك العصابة تتراوح أعمارهم بين (22 إلى 65 عاماً)، وامرأة في العقد الثالث من العمر، واعترفوا بارتكابهم لـ 25 قضية نصب واحتيال في منطقة عسير، وبعض مناطق المملكة الأخرى.