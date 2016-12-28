دراسة: النوم بعد «الغداء» يحافظ على صحة الدماغ

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة صينية حديثة أن النوم لمدة ساعة واحدة فقط بعد تناول وجبة الغداء الرئيسية يحافظ على صحة الدماغ ويجعله أكثر شباباً بنحو 5 سنوات، وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع المعلومات المتداولة حاليا والتي تشير إلى أن النوم بعد الأكل عادة غير صحية.

وأكدت الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة على ألا تزيد أو تقل المدة عن ساعة، فأي زيادة أو نقصان لن تجدي نفعاً ولن تحقق النتائج ذاتها.

وشملت الدراسة 3 آلاف صيني بالغ فوق الـ 65 عاماً، 60% منهم أخذوا قيلولة بعد تناول الوجبة الرئيسية لمدة تراوحت بين 30 إلى 90 دقيقة، ولم تشر الدراسة إلى أن نوم القيلولة كان عقب تناول الأكل مباشرة أم بعده بنحو ساعة أو ساعتين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وخضع المشاركون بعد نوم القيلولة لاختبارات معرفية من خلال حل مسائل رياضية واختبارات للذاكرة، لقياس القدرات العقلية والمعرفية لهم، وتبين أن الأشخاص الذين ناموا لمدة ساعة واحدة فقط بعد تناول الغداء أبلوا بلاءً حسناً في الاختبارات مقارنة بأولئك الذين لم يناموا هذه المدة.