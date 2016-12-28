مدير «مرور حائل» يقلد «العوفي» رتبته الجديدة «ملازم أول»

سعود الرفاع – حائل:

قلَّد سعادة مدير إدارة مرور منطقة حائل، العميد خالد بن أحمد الضبيب بمكتبه اليوم، الملازم فهد بن ساير العوفي، رتبته الجديدة ‘‘ملازم أول‘‘ في حضور مساعد مدير الإدارة العقيد دحيم الشبرمي، وسعادة مدير شعبة السير العقيد سعود الرشيدي، وسعادة مدير شعبة الشؤون الإدارية العقيد عبدالرزاق الشدوخي، ومساعد مدير السير المقدم عبدالله العازمي، بعد صدور الموافقة السامية على الترقية.

وتمنى مدير الإدارة، للملازم أول “فهد بن ساير العوفي” مزيداً من التوفيق الدائم في حياته العملية.

من جانبه عبَّر ملازم أول فهد بن ساير العوفي، عن سعادته واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، التي سوف تكون خير داعم له في سبيل خدمة مليكه ووطنه، متمنياً من الله العلي القدير، أن يعينه على القيام بواجبه على أكمل وجه لخدمة مليكه ووطنه.