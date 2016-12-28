العراق يخفض إنتاجه النفطي بمعدل 160 ألف برميل يومياً

تواصل – وكالات:

أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت تخفيض إنتاجها من النفط بمعدل 160 ألف برميل يومياً، منذ مطلع العام الجديد، تنفيذاً لالتزامها بموجب اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للبترول ‘‘أوبك‘‘.

وبيّن الوزير، أن معدل الكميات التي جرى تخفيضها من الإنتاج الوطني من النفط الخام، بلغ حتى الآن 160 ألف برميل باليوم، مضيفا أن العراق يسعى لوصول معدل كميات التخفيض نهاية الشهر الجاري (يناير/كانون ثاني) إلى 210 آلاف برميل يومياً، وهو السقف المحدد للعراق الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع.

وأكد اللعيبي، التزام العراق بقرار التخفيض رغم تحقيقه لمعدلات قياسية في الصادرات النفطية خلال العام الماضي.