 العراق يخفض إنتاجه النفطي بمعدل 160 ألف برميل يومياً | صحيفة تواصل الالكترونية

العراق يخفض إنتاجه النفطي بمعدل 160 ألف برميل يومياً

0
العراق يخفض إنتاجه النفطي بمعدل 160 ألف برميل يومياً

تواصل – وكالات:

أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت تخفيض إنتاجها من النفط بمعدل 160 ألف برميل يومياً، منذ مطلع العام الجديد، تنفيذاً لالتزامها بموجب اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للبترول ‘‘أوبك‘‘.

وبيّن الوزير، أن معدل الكميات التي جرى تخفيضها من الإنتاج الوطني من النفط الخام، بلغ حتى الآن 160 ألف برميل باليوم، مضيفا أن العراق يسعى لوصول معدل كميات التخفيض نهاية الشهر الجاري (يناير/كانون ثاني) إلى 210 آلاف برميل يومياً، وهو السقف المحدد للعراق الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع.

وأكد اللعيبي، التزام العراق بقرار التخفيض رغم تحقيقه لمعدلات قياسية في الصادرات النفطية خلال العام الماضي.

شاهد ايضا

عسير.. الإطاحة بتشكيل عصابي استولى على 3 ملايين ريال من المواطنين

عسير.. الإطاحة بتشكيل عصابي استولى على 3 ملايين ريال من المواطنين

موجز الظهيرة| لائحة جديدة لتنظيم تأجير السيارات.. والمسند يتوقع 5 أيام بدون أمطار

موجز الظهيرة| لائحة جديدة لتنظيم تأجير السيارات.. والمسند يتوقع 5 أيام بدون أمطار

«التجارة» تدعو مساهمي «المجيدية» لتحديث بياناتهم

«التجارة» تدعو مساهمي «المجيدية» لتحديث بياناتهم

مدير تعليم الرياض يوجه بتوفير مقرات وتدريب عاملي مسوح «الإحصاء»

مدير تعليم الرياض يوجه بتوفير مقرات وتدريب عاملي مسوح «الإحصاء»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>