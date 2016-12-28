مبادرة «يوم بلا مركبات» في دبي الشهر المقبل

تواصل – وكالات:

تبدأ بلدية دبي، في تنظيم فعاليات الدورة الثامنة من مبادرة “يوم بلا مركبات” للتخلي عن استخدام السيارات الخاصة في شوارع إمارة دبي، واستبدالها بوسائل النقل العامّ والدراجات الهوائية، وذلك يوم الخامس من شهر فبراير المقبل.

وقال مدير عامّ بلدية دبي حسين لوتاه، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته البلدية بمقرها الرئيسي، إن المبادرة تسهم في تشجيع استخدام وسائل النقل العامّ بدلًا من المركبات الشخصية، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف لوتاه أن البلدية تسعى -من خلال تلك المبادرات- لإبراز مكانة دبي عالميًّا في مجال المدن الصديقة للبيئة، مبينًا أن المبادرة شهدت مشاركة نحو 1070 جهة حكومية العام الماضي، ويتوقع أن يزيد العدد هذا العام.