الرياض.. «تحفيظ مكنون» تخضع للتدقيق النهائي لنيل شهادة «ربيز» للجودة

تواصل ـ الرياض:

قامت شركة ‘‘تام‘‘ المانحة لشهادة «ربيز» للجودة ‘‘النسخة العربية من شهادة بيكاسو البريطانية‘‘ يومي الأحد والاثنين الماضيين، بالتدقيق النهائي على جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، وذلك لمنحها الشهادة.

وقام المقّيمون بالتدقيق بالتأكد من تطبيق النظام من خلال الشواهد والأدلة التي تم مراجعتها مكتبياً وميدانياً، وقد تضمنت جولة المقّيمين جميع الإدارات، واجتمعوا بنائب رئيس الجمعية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول في الجلسة الافتتاحية، التي حضرها المدير التنفيذي الشيخ إبراهيم بن حمد الهدلق، ومسؤلو الجودة بالجمعية، بعد ذلك تم عقد اجتماع مع كل الإدارة بحضور مديرها وموظفيها، وانتهى التقييم على أن تتم مراجعة النتائج، وإرسالها للجمعية في وقت لاحق.

من جانبه، أوضح الشيخ إبراهيم بن حمد الهدلق المدير التنفيذي لمكنون، أن الجمعية عملت قرابة السنة الكاملة على تطبيق معايير الجودة، وعقدت في سبيل ذلك العديد من الاجتماعات والدورات وورش العمل المتعلقة بالجائزة، مؤكدا أن الجمعية حريصة على استمرار ريادتها في مجال خدمة القرآن الكريم بصفة خاصة والعمل الخيري بصفة عامة.

وأشار الهدلق، إلى أن هدف مكنون، من الحصول على ربيز نابع من رغبتها في الارتقاء بدورها وأعمالها في خدمة كتاب الله، وتحقيق متطلبات الجودة في العمل وإذكاء روح المنافسة بين منسوبيها، وسعيها إلى تحقيق العديد من الجوائز والشهادات على المستوى المحلي والدولي بعد تميزها وحصولها على شهادة الآيزو للمواصفات الدولية 9001-2008، من الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني المحدودة أواخر العام 1435هـ، والتي تم تحديثها في تاريخ 1438/2/21هـ.

يعد نظام ربيز العالمي للجودة، الوحيد الذي صُمم ليخدم المنظمات غير الربحية (القطاع الثالث)، وهو الإصدار العربي من إطار بيكاسو ‘‘PQASSO‘‘ للجودة والتابع لمنظمة ‘‘CES‘‘ والمعمول به في بريطانيا.