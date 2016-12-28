 استشاري بـ«صحة عسير»: يوجد 110 أنواع من الزكام .. والأنفلونزا الموسمية الأخطر | صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري بـ«صحة عسير»: يوجد 110 أنواع من الزكام .. والأنفلونزا الموسمية الأخطر

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تواصل ـ سعود الخالد:

للوقاية من أمرض الشتاء، والحد من الإصابة بنزلات البرد، نصح استشاري طب الأسرة بصحة عسير الدكتور ماجد بن محمد آل صالح، المواطنين بغسل الأيدي بشكل جيد للوقاية من انتقال العدوى، وخاصة الزكام والإنفلونزا، مؤكداً أن أنواع الزكام تصل إلى 110 أنواع، وتعد الأنفلونزا الموسمية الأكثر ضراوة وعداوة من غيرها.

ونصح استشاري صحة عسير، بتناول غذاء متوازن، وممارسة النشاط البدني، والنوم لساعات كافية في الليل لتعزيز المناعة ضد الإصابة بالأمراض مثل الزكام والأنفلونزا، والتهابات الحلق، منوها إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن المعرضة للعدوى.

وقال آل صالح، خلال برنامج إذاعي في هذا الشأن، ‘‘إن مثل هذه الأمراض يمكن أن تصيب الإنسان في أوقات أخرى غير أيام الشتاء‘‘.

 

 

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