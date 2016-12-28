أغنى رجل في اليابان يخسر مليار دولار خلال 24 ساعة

تواصل – وكالات:

خسر أغنى رجل في اليابان، تاداشي ياناي، نحو 1.4 مليار دولار من ثروته، خلال 24 ساعة فقط، بعدما هبطت أسهم شركته المتخصصة في تجارة الملابس بشكل كبير.

وقال مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات حول العالم: “هبطت أسهم شركة “يوني كلو” بنسبة 6.7 في المئة في 24 ساعة فقط، ليعاني من أسوأ خسارة وسط الأثرياء الـ500 المتواجدين في قائمة المؤشر”.

وتسببت خسارة ياناي، التي تقدر ثروته بـ17 مليار دولار، في هبوطه 6 مراكز ليحتل المرتبة 44 على قائمة أثرياء العالم، حيث ألقت الشركة، التي افتتحت أول متاجرها عام 1984 في هيروشيما، باللائمة على الطقس الدافئ في ديسمبر الماضي في اليابان، مما سبّب تراجعاً واضحاً في مبيعات الملابس الشتوية.