أمر ملكي بترقية عدد من مسؤولي «التحقيق والادعاء»

تواصل ـ الرياض:

كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام، عن صدور أمر ملكي بترقية نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد الوهاب بن سعود السديري، ورئيس فرع الهيئة بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم بن يحيى عطيف، ورئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة، عبد الله بن محمد القرني، على مرتبة “رئيس دوائر تحقيق وإدعاء” في الهيئة.

ورفع المسؤولون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام – حفظه الله – وولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على الثقة الملكية بمناسبة صدور قرار ترقيتهم.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الهيئة الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله، داعين المولى -عز وجل- أن يعينهم على أداء الأمانة وخدمة المليك والوطن وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.