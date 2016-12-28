أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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يُقام، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الآخر 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

“زاد المعاد في هدى خير العباد”.. درس لـ«السديس» في المدينة

تنظم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، مساء اليوم الثلاثاء، الدرس الشهري في المسجد النبوي بعنوان “زاد المعاد في هدى خير العباد” لابن قيم الجوزية رحمه الله، يقدمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بعد صلاة المغرب بالتوسعة السعودية الأولى بين الحصوتين.

“عظمة القرآن”.. محاضرة لـ«السلمي» في جدة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة مساء اليوم، محاضرة بعنوان “عظمة القرآن”، يُقدمها بدر بن سعيد السلمي، بجامع المطيري في حي الحرازات، وتأتي المحاضرة التي تُقام عقب صلاة العشاء، ضمن نشاط مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة لهذا العام.

“شرح الأصول الثلاثة”.. درس لـ«القرني» في جدة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمطار القديم، الدرس الشهري، مساء اليوم، بعنوان “شرح الأصول الثلاثة” يقدمه الشيخ عبدالعزيز بن علي القرني، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع بن عثيمين في حي السبيل.

“وقفات تربوية من السيرة النبوية”.. درس «العتيق» في «الشرقية»

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية وجامع الشاب عبدالله بدر السويدان رحمه الله، الدرس الشهري بعنوان “وقفات تربوية من السيرة النبوية”، يقدمه الشيخ سعد بن عتيق العتيق، وذلك بعد صلاة العشاء، بمقر الجامع في حي السلمانية بالظهران.

كلمة وعظية لـ«فقيرة» في الطائف

يُنظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف، سلسلة من الكلمات الوعظية يقدمها عدد من المشايخ حيث يلقي الدكتور أحمد فقيرة كلمة وعظية مساء اليوم في جامع بن هشبل بالشرقية.

محاضرة لـ«العامر» بعنوان “واعتصموا بحبل الله” في الدوادمي

يُقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الدوادمي، مساء اليوم، محاضرتين يلقيهما الشيخ عبداللطيف بن صالح العامر، الأولى بعنوان “إن في خلق السماوات والأرض” بعد صلاة المغرب في الجامع الكبير بالمحافظة، والمحاضرة الثانية تقام بعد صلاة العشاء في مسجد الحي الشمالي بمركز مصده بعنوان “واعتصموا بحبل الله”، وتأتي المحاضرتان ضمن جهود المكتب الدعوية.