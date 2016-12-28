 خبير نفسي: راقبوا أطفالكم لمعرفة سبب عنادهم | صحيفة تواصل الالكترونية

خبير نفسي: راقبوا أطفالكم لمعرفة سبب عنادهم

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خبير نفسي: راقبوا أطفالكم لمعرفة سبب عنادهم

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

نصح الخبير النفسي الدكتور راشد السهل، في التعامل مع الطفل العنيد بتحديد سلوكه الخاطئ، وتعريفه بالعقاب، وعدم الاستجابة للعناد، مع الحزم في تطبيق العقاب، ومكافأته حال عدم عناده.

ورأى السهل أن المشكلة تُصبح أكبر حال اعتقاد الأهل أن الطفل لا يسمع كلامهم ويتحداهم، مما يجعل عناده سلوكاً مزعجاً جداً للأهل، وبالتالي تكون المشكلة أكبر.

وقال السهل في تغريدة نشرها على حسابه بـ”تويتر”: “إنّ عناد الأطفال مفيد لأنهم يحصلون بواسطته على رغباتهم التي بدونه لا يحصلون عليها، داعياً الأهل إلى مراقبة تصرفات الأطفال عند العناد لمعرفة أين تكمُن المشكلة”.

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