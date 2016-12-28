 صباح اليوم.. وفاة مواطن وطفلته إثر حريق اندلع بمنزلهما في القطيف | صحيفة تواصل الالكترونية

صباح اليوم.. وفاة مواطن وطفلته إثر حريق اندلع بمنزلهما في القطيف

0
صباح اليوم.. وفاة مواطن وطفلته إثر حريق اندلع بمنزلهما في القطيف

تواصل ـ إبراهيم المتعب:

توفي مواطن وابنته، إثر اندلاع حريق في منزلهما -صباح اليوم- في محافظة القطيف، وانحصرت النيران في ملحق بالدور الثاني داخل صالة تُقدّر مساحتها 4*5م تقريباً.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، أنه عند الساعة 5:36 صباحاً باشرت فرق الدفاع المدني حادث نشوب حريق في منزل بحي المجيدية في القطيف.

وقال الدوسري: إنّ فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، وأخرجت رجلاً يبلغ من العمر 37 عاماً، وهو مصاب بحروق من الدرجة الثانية واختناق، وكذلك إصابة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات باختناق.

وأضاف: أنه تمّ نقل المواطن وابنته عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، إلا أنهما توفيا رحمهما الله.

شاهد ايضا

«الربيعة»: إدارة الأزمات والكوارث الصحية لا تقتصر علينا فقط

«الربيعة»: إدارة الأزمات والكوارث الصحية لا تقتصر علينا فقط

«المسند» يتوقع 5 أيام مقبلة دون حالة مطرية «معتبرة» بالمملكة

«المسند» يتوقع 5 أيام مقبلة دون حالة مطرية «معتبرة» بالمملكة

مصرف الراجحي يرد على مقطع «مُسنة عرعر»

مصرف الراجحي يرد على مقطع «مُسنة عرعر»

موجز الصباح| رشوة مليونية تُطيح برئيس بلدية في مكة.. وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

موجز الصباح| رشوة مليونية تُطيح برئيس بلدية في مكة.. وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>