موجز الصباح| رشوة مليونية تُطيح برئيس بلدية في مكة.. وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

تواصل – الرياض:

رشوة مليونية تُطيح برئيس بلدية ووسيط عقاري في مكة

أدانت محكمة مكة المكرمة الجزائية، رئيس بلدية فرعية ووسيطاً عقاريا بإحدى المناطق، في جريمة التوسّط وقبول “رشوة” بمليون ريال للإخلال بواجبات وظيفية، والسكوت عن تعديات لأراض في مخطط.

«الإسكان»: عُمر المباني الجاهزة 5 أضعاف التقليدية

قال المشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني في وزارة الإسكان المهندس محمد الميموني: إنّ العُمر الافتراضي للمباني الجاهزة 5 أضعاف التقليدية، كما أنها تفوق التقليدية 10 أضعاف سواء من الزلازل لا سمح الله أو غيرها.

اقتصاديون يوضحون الآلية الأنسب لاستيفاء رسوم العمالة

اقترح اقتصاديون ورجال أعمال إيجاد آلية مرنة ومناسبة لتحصيل الرسوم التي ستفرض على المنشآت الخاصة المشغلة للعمالة الأجنبية، والتي ستزيد بشكل متدرج سنويا اعتبارا من العام المقبل، وكذلك على مرافقيهم الذين سيبدأ تحصيل رسوم عليهم من منتصف العام الحالي.

جامعة الباحة تشترط تقليص 3 امتيازات مالية لتجديد العقود

اشترطت جامعة الباحة، تجديد عقود الأكاديميين الأجانب للعام المقبل بموافقتهم على إلغاء ثلاثة امتيازات مالية وهي العلاوة السنوية، وبدل الندرة، والزيادة الاستثنائية الممنوحة في العقد.

شاب يصوّر نفسه بعد تعرضه لحادث.. ومغردون ينتقدون تصرفه

أظهر مقطع فيديو تداوله نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، شاباً وهو يصور نفسه عبر تطبيق “سناب شات”، عقب تعرضه لحادث سير.

«الأرصاد» تتوقع ارتفاعاً تدريجياً لدرجات الحرارة على شمال غرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط وغرب المملكة، وسماء غائمة جزيئاً على شمال المملكة، فيما يتوقع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.