«وقار» تقدم نصائح مهمة للاهتمام بكبار السن

تواصل – سعود الخالد:

قالت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار)، إن المسنين لديهم احتياطي هائل من المعرفة والخبرة، وإطلاق هذا الاحتياطي يساعدهم على تجنب معظم مشكلات الشيخوخة.

واعتبرت وقار، وهي جمعية خيرية مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في تويتر، أن المسن يكون أكثر عرضة للإصابة بضعف السمع، مطالبة بعدم الانزعاج عندما يرفع المسن صوت التلفاز أو المذياع.

وأكدت أن أكبر مساعدة نقدمها للمسنين في سن الشيخوخة، هي مساعدتهم على التكيف مع متغيرات التقدم في السن، وأن فشل كبار السن ببعض الأمور قد يقود لعواقب وخيمة، منها الاكتئاب والميل للعزلة، ولذلك يجب أن نحتويهم وندفعهم نحو النجاح.

وختمت وقار نصائحها بقولها إن “كبار السن يأنسون بوجودنا حولهم، الاعتياد على الاستيقاظ المبكر يساعد على احتوائهم، بدلاً من جلوسهم وحدهم”.