 «المسند» يتوقع 5 أيام مقبلة دون حالة مطرية «معتبرة» بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«المسند» يتوقع 5 أيام مقبلة دون حالة مطرية «معتبرة» بالمملكة

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«المسند» يتوقع 5 أيام مقبلة دون حالة مطرية «معتبرة» بالمملكة
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند

تواصل – سعود الخالد:

توقّع المختص بالطقس، أستاذ المناخ المشارك في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، أنه حتى خمسة أيام مقبلة لا تلوح في الأفق حالة مطرية “معتبرة”، بمشيئة الله.

وأوضح المسند في حسابه عبر “تويتر”، أنه يقصد بكلمة “معتبرة” هو حدوث حالة مطرية متوسطة أو قوية وتكون واسعة جغرافياً وممتدة زمنية.

كما توقع المسند، ارتفاعاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الأربعاء في المنطقة الغربية، وانخفاضاً طفيفاً وتدريجياً من يوم الخميس في المنطقة الوسطى والشرقية، و”تبقى الأجواء باردة في الشمال” – بمشيئة الله-.

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