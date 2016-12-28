آبل تتجه لإطلاق 3 طرازات من حاسبها اللوحي «آيباد»

تواصل – وكالات:

ظهر، أمس الأحد، تقريرٌ جديد كرر فيه المحلل مينج-تشي كو من شركة “كي جي آي سيكيوريتيز” KGI Securities توقعاته بأن شركة آبل تعتزم إطلاق ثلاثة طرازات من حاسبها اللوحي آيباد خلال الربع الثاني من عام 2017، على أن يقدم أحدها شاشة بقياس 10.5 بوصة.

وقال المحلل المعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بشؤون آبل: إن الطرز الجديدة سوف تأتي في ثلاثة قياسات، هي: 12.9 بوصة، و 10 أو 10.5 بوصة، و 9.7 بوصات، على أن يكون طراز 12.9 بوصة الجيل الثاني من حاسبها الحالي “آيباد برو 12.9″، بينما سيكون طراز 10-10.5 بوصة طرازًا عالي المواصفات مع تصميم ضيق الحواف، أما طراز 9.7 بوصات فسيكون خيارًا منخفض التكلفة.

وصرح “كو” منتصف شهر أغسطس الماضي إن الشركة ستطلق في عام 2017 حاسبين من سلسلة آيباد برو، الأول بقياس 12.9 بوصة، والآخر جديد كليًا بقياس 10.5 بوصة، إضافة إلى حاسب “منخفض التكلفة” بقياس 9.7 بوصات من سلسلة آيباد القياسية.

ونقل موقع 9to5Mac المتخصص في أخبار شركة آبل عن كو قوله إن طرازي 12.9 و 10-10.5 بوصة سيضمان معالجًا من نوع “أي10إكس” A10X من إنتاج شركة “تي إس إم سي” TSMC التايوانية، بينما سيضم طراز 9.7 بوصات معالجًا من نوع “أي9″ A9 من إنتاج شركة سامسونج الكورية الجنوبية.