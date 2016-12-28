«الصحة العالمية» تتوقع ارتفاع حالات الوفاة بسبب التدخين إلى 8 ملايين سنوياً

تواصل ـ وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأمريكي للسرطان، اليوم الثلاثاء: إنّ عدد وفيات التدخين سيرتفع بمقدار الثلث بحلول 2030، ما يعادل 8 ملايين سنوياً.

ونبّهت المنظمة والمعهد في دراسة لهما، إلى أنّ التدخين يُكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنوياً.

وتفوق تكلفة التدخين بكثير الإيرادات العالمية للضرائب على التبغ والتي قدرتها منظمة الصحة العالمية بنحو 269 مليار دولار في 2013 و2014.

وتوقعت الدراسة زيادة الوفيات المرتبطة بالتدخين من نحو 6 ملايين حالة وفاة سنوياً إلى نحو 8 ملايين بحلول 2030، وتكون أكثر من 80% من هذه الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ورجّحت الدراسة، التي تجاوز عدد مُراجعيها 70 خبيراً عالمياً، أن التدخين مسؤول على الأرجح عما يزيد على تريليون دولار من تكاليف الرعاية الصحية والإنتاجية المهدرة سنوياً.

وتوقع التقرير أن تستمر التكاليف الاقتصادية في الزيادة، مبيناً أنه رغم أن للحكومات أدوات لتقليص استخدام التبغ والوفيات المرتبطة به، إلا أن معظمها تقاعس إلى حد بعيد عن استخدام تلك الأدوات بكفاءة.

وأكّد التقرير أنّ مخاوف الحكومات من أن يكون للرقابة على صناعة التبغ تأثير معاكس على الاقتصاد لا تبرره الأدلة، مضيفاً: “العلم واضح.. حان وقت التحرّك”.