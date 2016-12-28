 تطبيق جديد يكشف أعطال السيارة عبر الهاتف | صحيفة تواصل الالكترونية

تطبيق جديد يكشف أعطال السيارة عبر الهاتف

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تطبيق جديد يكشف أعطال السيارة عبر الهاتف

تواصل – وكالات:

ظهر تطبيق جديد يكشف أعطال السيارة، وبالتالي يُتيح لقائد المركبة إمكانية إصلاحها، أو معرفة مصدر العطل دون الحاجة للذهاب إلى ورش الصيانة.

ويُمكن تحميل التطبيق على الهاتف الذكي، ومن ثمّ الحصول على بيانات السيارة أو استقبال الرسائل المحذرة من الأعطال، عبر توصيل الهاتف بالسيارة سواءً عبر كبل التوصيل، أو تنشيط خاصية الاتصال اللاسلكي “بلوتوث”.

ويظهر التطبيق المكونات الإلكترونية للسيارة على شاشة الهاتف، عن طريق الاتصال بوحدة التحكم الإلكترونية بالسيارة التي تراقب أداء المحرك، ونظام نقل الحركة، والأنظمة المساعدة الإلكترونية.

ويمكن الحصول على التطبيقات والمحول أو وحدة توصيل جهاز الكشف عن الأعطال المعروف باسم “أون بورد دياغنوستيكس2” بالهاتف الذكي من متاجر الإلكترونيات، بأسعار تبدأ من 30 يورو “6,31 دولار” عند شرائها عبر الإنترنت.

ويتم تزويد جميع السيارات الحديثة التي تعمل بمحركات بنزين بجهاز “أون بورد دياغنوستيكس2” منذ 2001، في حين بدأ تزويد السيارات التي تعمل بمحركات ديزل “سولار” به منذ 2004.

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