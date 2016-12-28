قريباً.. لائحة جديدة لتنظيم تأجير السيارات

تواصل – وكالات:

بشر المتحدث الرسمي للوزارة تركي الطعيمي، بإصدار لائحة جديدة لتنظيم قطاع تأجير السيارات بشكل أشمل، بحيثُ تحدد حقوق المستأجر والمؤجر وواجباتهم بشكل واضح غير شقابل للتأويل والاجتهاد، وستُفصّل عملية التأمين والمسؤوليات المترتبة على الطرفين في حالات الحوادث.

وقال الطعيمي: إن الوزارة ستلزم شركات ومكاتب الأجرة للارتباط بمنصة وصل في خدمة توجيه المركبات الشهر المقبل – وفقاً لـ”الجزيرة”-.

وأضاف: أنّ الخدمة تشمل تسجيل المواطنين سائقي المركبات الخاصة، باستثناء موظفي الدولة، حيث يسمح للسائقين الأجانب ممن هم على كفالة الشركات المرخصة لتقديم خدمات الأجرة العامة أو الخاصة، ويكون التسجيل لهم بشكل نظامي بعد منحهم رخصة لتقديم الخدمة عبر توجيه المركبات.

وتُجري الوزارة حالياً عمليات تنظيم تسجيل العقود للمكاتب التأجير وحفظها وتحديد أسسها، على أن يتم ربط مركبات التأجير كافة بمنصة وصل وتعديل اشتراطات المواقع ومكاتب الخدمة بشكل لا يسبب الازدحام وتكدس المركبات والتأثير على الطريق أو الأحياء المحيطة بالطرق والشوارع.