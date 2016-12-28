3 مشروبات صباحية تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

تواصل ـ وكالات:

ينصح خبراء التغذية بالاعتماد على الأنظمة الصحية التي تسمح بتناول كل الأطعمةk ولكن بطريقة تساعد الجسم على حرق الدهون، وكشف موقع «هيلثي تيبس» عن ثلاثة مشروبات يمكن تناولها على معدة فارغة لتحفيز الجسم لإنقاص الوزن، وجاءت كالتالي:

1- مشروب القرفة مع العسل والليمون والماء

تخلط المكونات السابقة لعمل كوب صباحي يساعد على زيادة معدل الحرق، خاصة وأن القرفة لها دور كبير في ذلك، ليس هذا فحسب، بينما هذا المشروب يساعد أيضاً في تحسن البشرة والجلد بشكل عام.

2- ليمون مع الخيار والنعناع والزنجبيل الطازج

تخلط المكونات أيضاً، ولكن لا يفضل إضافة ماء كثير لأن الليمون والخيار يحتويان على كمية من الماء تساعد على تحول المكونات لمشروب.

3- ليمون مع زنجبيل وفلفل حريف وكركم وقليل من الماء

وينصح بتناول أي من المشروبات السابقة على معدة فارغة، ويمكن تناول الإفطار بعد 20 دقيقة على الأقل.