مصرف الراجحي يرد على مقطع «مُسنة عرعر»

تواصل ـ عبدالرحمن المغيرة:

أعلن مصرف الراجحي، فتح تحقيق في مقطع فيديو صوره أحدُ المواطنين يُظهر مسنةً تحبو على رجليها أمام أحد فروع البنك بمدينة عرعر، دون مساعدة من موظفات الفرع.

وقال المصرف، في بيان له اليوم، إن المسنة لم تطلب المساعدة من الموظفات اللائي لم يكنّ على علم بوجودها خارج الفرع، مؤكداً حرصه على كبار السن.

وأشار البنك إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن في عدد من فروعه المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، مؤكدة أنه رغم ذلك فإنه تم فتح تحقيق وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت أي تقصير.

وكان أحد المواطنين قد وثّق مقطع فيديو يُظهر مُسنّة تحبو أمام أحد فروع المصرف بعرعر، وأن الموظّفات لم يخرجن لمساعدتها – على حد قوله-.