 «الأرصاد» تتوقع ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة على شمال غرب المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد» تتوقع ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة على شمال غرب المملكة

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«الأرصاد» تتوقع ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة على شمال غرب المملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط وغرب المملكة، وسماء غائمة جزيئاً على شمال المملكة، فيما يتوقع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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