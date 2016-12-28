الاحتلال الصهيوني يقتل شاباً فلسطينياً بعد مداهمة منزله

تواصل – وكالات:

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، خلال حملة مداهمات واعتقالات في مخيم الفارعة بين مدينتي نابلس وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، فقد أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أعدمت الشاب محمد الصالحي بـ6 رصاصات أطلقت عليه من مسافة صفر، على مرأى والدته المسنة، بعد مداهمة منزله في المخيم.

كما اعتقل جنود الاحتلال أربعة شبان خلال اقتحامهم للمخيم، وجميعهم في العشرينيات من العمر. وشهد المخيم مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال استمرت حتى انسحاب الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، قيادي في حركة حماس ونجله، إضافة إلى خمسة مواطنين آخرين عقب مداهمات في بلدة جبع جنوب مدينة جنين.