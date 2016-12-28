 بالفيديو.. ضبط عمالة مخالفة تستغل «استراحة» لتصنيع الحلويات | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. ضبط عمالة مخالفة تستغل «استراحة» لتصنيع الحلويات

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تواصل – سعود الخالد:

داهمت وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الجهات الأمنية، استراحةً تستغلها عمالة وافدة في صناعة وتغليف الحلويات.

وباشرت الوزارة مداهمة الاستراحة بعد بلاغ وردها من أحد المواطنين، عصر أمس، يفيد بوجود عمالة تستخدم معملاً لتصنيع الحلويات داخل الاستراحة.

وأظهر مقطع فيديو بثته الوزارة ضبط العمالة وهي تقوم بصناعة وتغليف وتخزين الحلويات بطريقة عشوائية وبدون مراعاة لأي شروط ومطابقات صحية.

وبحسب مقطع الفيديو تم ضبط جزء كبير من الحلويات مفروشة على الأرض ومعرضة للتلف وبدون أي مراعاة للاشتراطات الصحية، كما تم ضبط مستودع للطحين داخل دورة المياه.

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