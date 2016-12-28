عقار جديد يساعد على نمو الأسنان ويلغي الحشو

تواصل – وكالات:

اكتشف علماء بريطانيون، عقاراً لعلاج التسوّس، ويُساعد على نمو الأسنان مجدداً، مما يجعل حشو الأسنان شيئاً من الماضي.

وتوصل باحثون من كلية كينغز في لندن، إلى أن عقار “Tideglusib” – الذي يُستخدم في علاج الزهايمر- يحفز الخلايا الجذعية الموجودة في لُب الأسنان؛ وبالتالي يساعد على نمو العاج، وهي المادة المليئة بالمعادن الموجودة تحت طبقة المينا.

وتمتلك الأسنان قدرة إعادة تكوين مادة العاج، في حال كان لُب السِن مصاباً بأي أذى أو عدوى، ولكنها فقط تصنع طبقةً رقيقةً جداً وليست كافية لحشو الفجوات العميقة التي تحدث بسبب تسوس الأسنان، وفقاً لصحيفة The Daily Telegraph البريطانية.

وأوضح العلماء أنه من الممكن نقع قطعة صغيرة من الإسفنج القابل للتحلّل في العقار، ومن ثم وضعها في مكان التسوس؛ بحيث تُحفِّز نمو مادة العاج، وتصلِح السنِ في 6 أسابيع.

وتُصنّع القطع الصغيرة للإسفنج من مادة “الكولاجين” لكي تذوب تماماً بمرور الوقت، وتتبقى فقط السنِ بعد إصلاحها، غير أن عقار “Tideglusib” يوقف عمل الإنزيم المعروف باسم “GSK-3″، والذي يمنع استمرار تكون مادة العاج.

من جانبه، قال رئيس المؤسسة البريطانية لطب الفم والأسنان الطبيب نايجل كارتر: “الاكتشاف مثير للاهتمام، ويُظهِر نتائج واعدة، ونتطلع إلى تحويله إلى تجربةٍ عملية يمكن أن تصبح بلا شك خطوةً هائلة في علاج أمراض الأسنان”.

وأضاف كارتر قائلاً: “بينما تُعَد الحشوات علاجاً فعالاً للتسوس الشديد، إلا أنَّها عرضة للتلف بمرور الوقت، وتحتاج أحياناً للتصليح والتبديل، مما يؤدي إلى مشاكل قد تضطر طبيب الأسنان إلى إزالة وحشو منطقة أكبر في كل مرة، وبعد عدة علاجات يمكن أن يضطر إلى خلع السِن”.

وتابع قائلاً: “خلق طريقة طبيعية تسمح للسِن بعلاج نفسها لن ينهي هذه المشاكل فقط، ولكنه يمكن أن يكون خياراً علاجياً أسهل بالنسبة للمرضى.. في الوقت الذي لا زالت فيه المخاوف من علاج الأسنان شائعة، فإن وجود طريقة طبيعية لتحفيز نمو مادة العاج مرة أخرى قد يكون مريحاً لهؤلاء المرضى، الذين يسبب لهم الخضوع لعلاج الأسنان قلقاً شديداً”.

وجُرِّبَت الطريقة حتى الآن على أسنان الفئران فقط، حيث أظهرت النتائج نمو المنطقة المصابة بالكامل.

وأثبتت التجارب أن عقار “Tideglusib” آمن، من خلال التجارب السريرية التي أُجريت على مرضى الزهايمر، ولذلك يعتقد العلماء أنه من الممكن استخدام العلاج في عيادات طب الأسنان قريباً.