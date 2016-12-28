 شاب يصور نفسه بعد تعرضه لحادث.. ومغردون ينتقدون تصرفه (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

شاب يصور نفسه بعد تعرضه لحادث.. ومغردون ينتقدون تصرفه (فيديو)

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تواصل – متابعات:

أظهر مقطع فيديو تداوله نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، شاباً وهو يصور نفسه عبر تطبيق “سناب شات”، عقب تعرضه لحادث سير.

وبحسب المقطع المتداول، بدأ الشاب منشغلاً بتصوير نفسه على الرغم من أنه ظل عالقاً داخل السيارة بعد الحادث وهو في وضع صعب وسط محاولات إخراجه من السيارة.

وأبدى مغردون استياءهم من مقطع الفيديو منتقدين تصرف الشاب الذي لم يفكر في شيء سوى تصوير نفسه، حتى وهو في أصعب الظروف.

بينما علق البعض بأن المقطع يكشف عن حالة الهوس بالتصوير وحُب الظهور، التي باتت تشكل نمط حياة لكثير من الناس، خلال ممارساتهم اليومية.

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