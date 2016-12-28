«الإسكان»: عُمر المباني الجاهزة 5 أضعاف التقليدية

تواصل – وكالات:

قال المشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني في وزارة الإسكان المهندس محمد الميموني: إنّ العُمر الافتراضي للمباني الجاهزة 5 أضعاف التقليدية، كما أنها تفوق التقليدية 10 أضعاف سواء من الزلازل لا سمح الله أو غيرها.

وأكّد الميموني، سعي الوزارة لتبني أنظمة بناء متعدّدة لتيسير حصول المواطن على الوحدة السكنية التي تفي باحتياجاته وضمن السعر والجودة المناسبة.

ولفت الميموني، إلى أن الوزارة لا تُلزم المطورين بنوع معين من أنظمة البناء متى ما توفّر في هذه الأنظمة شرط مطابقة كود البناء، عازياً لجوء المطورين لاستخدام أنظمة بناء مختلفة إلى تطوير مشروعه بالسرعة والجودة المناسبة.

وبيّن عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض خالد المبيض، أن المباني الجاهزة تُعجل تجهيز الوحدات السكنية، مبينا أن هذا النوع من البناء يستطيع أن يجهّز المسكن في غضون 24 ساعة، بحسب “الوطن”.

وأوضح المبيض، أن المباني الجاهزة تكلفتها مرتفعة على المواطن الذي يريد بناء مسكن كونها توفر العمالة والوقت في التنفيذ، بينما تنخفض التكلفة عند بناء عدد كبير من الوحدات السكنية في منطقة واحدة، نظرا لوجود خط إنتاج واسع يستهدف المنطقة الواحدة.