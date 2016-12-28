جامعة الباحة تشترط تقليص 3 امتيازات مالية لتجديد العقود

تواصل – الباحة:

اشترطت جامعة الباحة، تجديد عقود الأكاديميين الأجانب للعام المقبل بموافقتهم على إلغاء ثلاثة امتيازات مالية وهي العلاوة السنوية، وبدل الندرة، والزيادة الاستثنائية الممنوحة في العقد.

وكشفت مصادر، أن إدارة الجامعة طالبت الكليات والأقسام بعرض هذه الشروط على المتعاقدين وتوقيعهم على الموافقة من عدمها، مؤكدة أن تجديد العقد يعود إلى رغبة الأكاديمي، ففي حال رغبته تجديد العقد بدون هذه المزايا يتم التجديد، وإذا لم يرغب فيتم استكمال إجراءات عدم التجديد له.

وألمحت الجامعة إلى كلياتها عدم ممانعتها في التجديد لمن بلغ عمره 60 عاما فأكثر من المتعاقدين غير المواطنين أو من تجاوزت خدماتهم عشر سنوات فأكثر وفق شروط معينة، مطالبة بالرفع بمثل هذه الحالات قبل انتهاء عقود أصحابها بفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر، وفقاً لـ”الوطن”.

وبدأت الجامعات عرض عقودها الجديدة على المتعاقدين الأجانب للعام المقبل بصيغة جديدة تختلف عن العقود السابقة، وكشفت ذات المصادر أن العقود الجديدة تضمنت الاستمرار في صرف بدل السكن للمتعاقدين الذي تم إيقافه عن جميع الموظفين في نهاية شهر ذي الحجة الماضي، وتم استثناء المتعاقدين الذين لهم عقود جارية حتى نهاية هذا العام.