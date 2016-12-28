بالفيديو.. تعرف على أسباب منع الطيران فوق مكة المكرمة

تواصل – مكة المكرمة:

أوضح مختص في شؤون الطيران الأسباب التي تمنع الطائرات من التحليق فوق الحرم المكي، نافيا ما يشاع عن بعض الأسباب غير الصحيحة.

وقال الكابتن طيار حسن الغامدي، في مقطع فيديو متداول، إن الطائرات تمنع من التحليق فوق مكة، وفقا لما توضحه الممرات الجوية.

وأكد أن أسباب ذلك لا علاقة لها بوجود مجال “مغناطيسي” لا تستطيع الطائرات التحليق فوقه، أو ما قيل عن عدم وجود هواء في المنطقة فوق الحرم، بالإضافة لأسباب عديدة لا صحة لها.

وبيّن الغامدي أن سبب منع التحليق يتلخص في أمرين، الأول هو أن الحرم المكي مخصص للمسلمين، بينما لا يمكن التحكم بهويات مَن يستقلون الطائرات، ولذا مُنع تحليقها تجنباً لوجود غير مسلمين يمرون بالمنطقة المحرمة عليهم.

وأضاف أن السبب الآخر هو أن مكة منطقة جبلية، ولذا تكون قريبة نسبياً من مدى تحليق الطائرات، وهو ما قد يسبب إزعاجاً وتشويشاً كبيراً لمِن يؤدون المناسك.