التشيك.. إتجاه لتعديل دستوري يسمح للأفراد بإطلاق النار على الإرهابيين

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قالت صحيفة ‘‘ذا لندن إيكونوميك‘‘: ‘‘إن عدد سكان جمهورية التشيك 10 ملايين نسمة، بينهم أقل من 4 آلاف مسلم، لكن ذلك لم يمنع ذلك الرئيس التشيكي من حث شعبه على تسليح أنفسهم للتصدي لخطر ‘‘المتطرفين‘‘ المسلمين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التشيك، تختلف عن معظم الدول الأوروبية فعدد كبير من مواطنيها يحملون أسلحة، وهناك نحو 300 ألف منهم لديه تصريح بحمل سلاح، ويعتقد أن التشيك بها 800 ألف قطعة سلاح يملكها مواطنوها بشكل قانوني.

وكشفت الصحيفة، أن وزير الداخلية التشيكي يدفع الآن باتجاه تعديل دستوري يسمح للمواطنين باستخدام السلاح ضد ‘‘الإرهابيين‘‘، حيث يأمل الوزير في إدخال تعديل يسمح للتشيكي العادي بإطلاق النار من سلاحه على الإرهابي إذا لم تتواجد قوات الأمن.

وذكرت، أن التحرك المثير للجدل أثار تساؤلات بشأن من الذي يقرر أن الحادث إرهابي وهل يمكن الثقة في المواطن العادي لاتخاذ قرار كهذا؟، خاصة أن بعض الحوادث قد تكون مرتبطة بالإرهاب، في حين أن البعض الآخر ربما لا يستدعي استخدام السلاح الناري.