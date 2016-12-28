«شينخوا»: مقتل 71 حوثياً وأسر العشرات في معارك عنيفة باليمن

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قالت وكالة الأنباء الصينية ‘‘شينخوا‘‘: ‘‘إن المعارك العنيفة التي بدأت مساء الجمعة الماضية خلفت نحو 71 قتيلاً في صفوف المتمردين الحوثيين، و35 في صفوف قوات الشرعية‘‘.

وأكد قائد عسكري يمني أن قوات الحكومة الشرعية، سيطرت بالكامل على قاعدة عسكرية مهمة في تعز على ساحل البحر الأحمر، بعد معارك عنيفة استمرت 4 أيام.

ونقلت الوكالة، عن القائد اليمني، أن وحدات عسكرية مدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة تمكنت من استعادة السيطرة على قاعدة العمري العسكرية، وطرد القوات الموالية للحوثيين من المنطقة المحيطة بعد قتال عنيف وقصف جوي.

وكشف القائد العسكري عن أن قوات الشرعية ستستمر في مطاردة المسلحين الحوثيين على طول الساحل الغربي بالقرب من مضيق باب المندب.

وأضاف: أن القوات التي تتمتع بتغطية جوية بالطائرات الحربية مازالت تتقدم باتجاه الهدف التالي، مشيراً إلى أن كثيراً من الحوثيين قُتلوا وأُسر العشرات منهم في قتال الاثنين.

وذكرت الوكالة: أن المئات من الجنود اليمنيين المدربين حديثاً والمدعومين من قوات إماراتية تحركوا الاثنين من عدن؛ لتأمين الساحل الممتد من ذباب والمخا إلى مضيق باب المندب ضد القوات الموالية للحوثيين.