«معهد الإدارة» يفتح باب الترشيح للبرامج التدريبية المنفذة بالجامعات

تواصل – واس:

أعلن معهد الإدارة العامة، عن فتح باب الترشيح على برامجه التدريبية المنفذة من خلال الجامعات في المملكة، ويستمر باب الترشيح حتى نهاية يوم الخميس 21 ربيع الآخر 1438هـ.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لمعهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن الترشيح على البرامج سيكون متاحاً للموظفين الحكوميين الذين تقع مقار عملهم في النطاق الجغرافي الذي تقع به الجامعة؛ وذلك بهدف التيسير على موظفي وموظفات الأجهزة الحكومية المقيمين في مناطق المملكة بالالتحاق بالبرامج التدريبية المنفذة في الجامعات السعودية التي تقع في مناطق سكنهم.

وأشار إلى أن بعض منسوبي الأجهزة الحكومية لا تسمح ظروفهم بالالتحاق بالبرامج التدريبية المنفذة في المقر الرئيس للمعهد بالرياض أو أحد فروعه بجدة والدمام وأبها؛ لذلك يمنحهم المعهد الفرصة لتلقي التدريب في مناطقهم.

وأبان الهدلق: أن الجامعات التي سيتم تنفيذ برامج المعهد التدريبية بها هي: جامعة الملك فيصل بالأحساء، وجامعة الجوف، وجامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، وجامعة المجمعة، وجامعة شقراء، وجامعة حائل، وجامعة القصيم ببريدة، وجامعة تبوك، وجامعة جازان، وجامعة الباحة، والجامعة الإسلامية، وجامعة طيبة في المدينة المنورة.

وأفاد الهدلق: أن المعهد يتيح الفرصة للموظفات للالتحاق بالبرامج التدريبية المنفذة بالجامعات التي تقع في المنطقة التي تقع فيها مقار أعمالهن، وهذه الجامعات هي: جامعة الباحة، وجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وجامعة تبوك.

وأشار إلى أن التسجيل في البرامج من خلال الدخول على الخطط الزمنية والتنفيذية للبرامج التدريبية المنفذة بالجامعات بموقع المعهد على شبكة الإنترنت، كما أن نتائج الترشيح على برامج المعهد التدريبية المنفذة في الجامعات السعودية ستعلن إن شاء الله يوم الأحد 1 جمادى الأولى 1438هـ، وسيتم إرسال رسالة قصيرة (SMS) إلى المرشحين الذين تم قبولهم في هذه البرامج، بحيث يبدأ التدريب خلال الفترة من 15 جمادى الأولى 1438هـ إلى يوم الخميس 22 شعبان 1438هـ.