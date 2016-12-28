«أمانة الرياض» تبدأ في إصدار تراخيص عربات «الأطعمة المتجولة» بشروط (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

بدأت أمانة منطقة الرياض، ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة بمنح تراخيص عربات الأطعمة المتجولة للمواطنين الراغبين في ممارسة بيع الأطعمة من خلال العربات المتجولة وتنظيمها، وحصرها على المواطنين، وذلك من خلال تقديم طلبات التراخيص في مبنى الإدارة العامة لصحة البيئة الواقع في حي المروج بسوق الشمال.

وبينت أن شروط الحصول على تراخيص نشاط العربات التي تزاول مهنة بيع الأطعمة والمشروبات تتضمن اشتراطات عامة، منها أن يقتصر الترخيص على إعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات، كما يُمنح الترخيص للأفراد السعوديين فقط بعد استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة، والالتزام بأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور، وتركيب جهاز تتبع للعربة.

كما حددت الأمانة اشتراطات خاصة لمواقع تواجد هذه العربات تتضمن: أن يكون ممارسة النشاط في المواقع المحددة من قبل البلدية، وعدم الوقوف أمام المنازل والمدارس والمحلات التجارية، أو التجول داخل الأحياء السكنية، وعدم الوقوف في الطرق والشوارع بما يمثل إعاقة، أو إرباكاً لحركة المرور، وعدم بقاء العربة بشكل دائم في الموقع، ومغادرتها بعد انتهاء العمل.

ونوهت الأمانة إلى أن المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص تتمثل في إرفاق صورة من الهوية الوطنية لصاحب العربة، ورخصة قيادة، ورخصة سير العربة، موضحة أنه يمكن الاطلاع الاشتراطات من خلال دخول المستفيد إلى (بوابة الأمانة)، حيث يتم التقديم لطلب الترخيص من خلال اختيار العربات المتجولة، ثم النشاط الفرعي (عربة أطعمة)، وتعبئة النموذج، وأخذ موعد وزيارة مقر الإدارة العامة لصحة البيئة.