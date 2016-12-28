إعادة جريان الماء في بئر تاريخية تُغذي مسجد المعمار بجدة

تواصل ـ واس:

أعادت أعمال التنقيبات الأثرية لفريق متخصص من قطاع الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، جريان الماء في البئر التاريخية التي كانت تُغذي مسجد المعمار في قلب مدينة جدة التاريخية، والتي يصل عمرها إلى ما يقارب الـ160 عاماً، كما يتم الكشف عن مجرى آخر كان يصل عين فرج يُسر بالمسجد.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن عبدالله العمري، أن البئر التي قام الفريق بأعمال إزالة الأتربة من داخلها وصولاً إلى سطح الماء الذي ما زال متوفراً تقع على بعد خمسة أمتار من الجهة الشرقية من المسجد، مشيراً إلى أن قطر البئر المكتشفة يبلغ 1.60متر، بعمق 3 أمتار إلى سطح الماء، مطوية بالحجر المقطوع المعروف محلياً بحجر المنقبي، والمستخدم في بناء البيوت القديمة في جدة، حيث كان يستخرج من ساحل البحر ومن البيئة المحيطة.

وبين العمري: أن البئر ترتبط ببركة مجاورة كانت تستخدم للوضوء، مفيداً بأن أعمال التنقيب في الموقع مستمرة للكشف عن أي مرافق أخرى مرتبطة بمسجد المعمار.

ولفت مدير هيئة السياحة بمكة، النظر إلى أن اكتشاف مجرى المياه القادم من عين فرج، يعد أحد المصادر الأساسية لتغذية المسجد بالمياه، في حال شح المياه في البئر، كما يُعد مسجد المعمار من أقدم المساجد في جدة التاريخية والمملكة؛ إذ تشير المصادر التاريخية إلى أن بناءه تم على يد مصطفى معمار باشا، في العام 1263 هـ، وجُدِد في العام 1284 هـ، ليحتل بذلك المرتبة الثانية في خارطة المساجد التاريخية بعد مسجد الشافعي.