«البقدونس».. العلاج السحري لتنظيف الكلى وطرد السموم منها

تواصل – وكالات:

تعد الكلى إحدى أهم أعضاء الجسم، لدورها الكبير في طرد السموم عبر البول، لكن هناك بعض العادات الغذائية غير الصحية، تؤدي إلى تراكم السموم، وتضع عبئاً أكبر على الكلى.

لذلك فتنظيف الكلى والكبد، من الأمور الضرورية، التي يجب أن يهتم بها الشخص؛ للحفاظ على الأجهزة الحيوية للقيام بوظائفها، وهناك عدد من الأعشاب يعتبر أهمها البقدونس يعمل على منع الإصابة بأمراض الكلى، أو تكوين الحصوات بها، ويحد من تراكم السموم عليها بحسب ‘‘justhealthylife‘‘.

البقدونس يستطيع تطهير الكلى لاحتوائه على كمية وفيرة من الفيتامينات بما في ذلك فيتامين C، A، k الغنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد، وهي التي تعتمد عليها الكلى في القيام بوظائفها، كما يحتوي على مجموعة من الخصائص الطبية لتحسين الصحة، فهو مضاد للميكروبات، وفقر الدم، والتخثر، ويعمل على تخفيض الدهون بالدم، ويمنع تسمم الكبد، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويعتبر مدراً قوياً للبول، ويعوض نقص السكر بالدم، ويكافح الأكسدة، وينظم الدورة الشهرية.

وللبقدونس فعالية كبيرة في علاج حصوات الكلى، ويعمل على دفعها للخارج، وشاي البقدونس يزيد من عملية التخلص من البول بالجسم، كما يعمل على منع امتصاص أنسجة الكلى للأملاح؛ مما يعوق تكوين حصوات الكلى.