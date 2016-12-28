الإطاحة بشابين سرقا امرأة وتسببا في سقوطها أرضاً في «الخبر»

تواصل – إبراهيم المتعب:

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بشابين في السابعة عشرة من العمر، قاما بسرقة حقيبة يدوية من امرأة أثناء سيرها بأحد شوارع الخبر؛ مما تسبب في سقوطها على الأرض.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه بفضل من الله وتوفيقه ومن خلال إجراءات بحثية موسعة في الحادثة، تم تحديد هوية الجاني ومرافقه والقبض عليهما، حيث تبين أنهما مواطنان في السابعة عشرة من العمر، وجرى إحالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهما.

وكان مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه امرأة وهي تسير في أحد شوارع محافظة الخبر، وكان يترصدها الشابان بالسيارة، إلى أن مرا بجانبها، وقام أحدهما بسرقة حقيبتها بالقوة وإسقاطها على الأرض بعد محاولتها منعهما، وفرا هاربين من الموقع.