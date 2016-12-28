 الرئيس اللبناني يصل «الرياض» في أول زياراته الخارجية | صحيفة تواصل الالكترونية

الرئيس اللبناني يصل «الرياض» في أول زياراته الخارجية

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الرئيس اللبناني يصل «الرياض» في أول زياراته الخارجية

تواصل – واس:

وصل الرئيس العماد ميشال عون، رئيس جمهورية لبنان إلى الرياض، مساء اليوم الاثنين، في زيارة للمملكة في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب الرئاسة في لبنان.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري، ومدير مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز أبو حربة، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى.

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