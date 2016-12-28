«لكزس» تكشف عن سيارتها «LS» الجديدة كلياً (صور وفيديو)

تواصل – وكالات:

كشف شركة لكزس لصناعة السيارات، النقاب أخيراً عن سيارتها التي طال انتظارها لمدة طويلة لتفاجئنا بجمال وفخامة تصاميمها وموادها، إنها ‘‘LS‘‘ الجديدة كلياً، والتي ستقود أسطول لكزس المستقبلي إلى المزيد من النجاح والتميز.

تتميز لكزس ‘‘LS‘‘ بتصميمها الذي يظهر هوية الشركة في أحدث صورة، حيث حصلت على عناصر لكزس التصميمية الأساسية، وهي الشبك الأمامي المغزلي الكبير، ومصابيح أمامية ذات بروز على شكل حرف L ومصابيح خلفية بحرف L متكرر، وتعمل جميع المصابيح بتقنية LED.

أما المقصورة الداخلية، فقد حصلت على تصميم جديد متناغم بمواده وأشكاله، حيث استعمل الخشب بأشكال طبيعة مأخوذة من التراث الياباني في الكونسول والأبواب وأماكن متفرقة، إلى جانب المقاعد الجلدية الفاخرة ذات 28 وضعية، والزخرفة المعدنية بالألمنيوم وغير ذلك من التفاصيل الجمالية في المقصورة.

ولكن التصميم ليس كل شيء فقد وضعت لكزس أفضل وأحدث تقنياتها في LS الجديدة كلياً، حيث حصلت السيارة على شاشة العرض الشفافة HUD لإسقاط المعلومات على الزجاج الأمامي، وعلى شاشة وسطية قياس 12.3 إنش، والتي تتصل بالعديد من الأنظمة مثل لكزس Remote Touch للتحكم بمميزات السيارة من خلال إيماءات اليد، كما يتوفر نظام سمعي ثلاثي الأبعاد من Mark Levinson.

من حيث التفاصيل الفنية والهندسية، فقد بنت لكزس LS على قاعدة عجلات GA – L وأصبحت أطول وأعرض وأقل ارتفاعاً من الجيل الماضي، وتخلصت من 200 رطل من الوزن مقارنة بالجيل الماضي، وقد كشفت لكزس حتى الآن عن أحد المحركات المتعددة المتوقعة لـLS500 وهو محرك V6 ثنائي التيربو سعة 3.5 لتر يولد 415 حصاناً ويساعدها على تحقيق تسارع 0 – 100 كلم/س خلال 4.5 ثانية فقط، مرتبط بناقل حركة من 10 سرعات يرسل العزم إلى العجلات الخلفية.

تعمل الأنظمة المتنوعة مثل نظام المكابح والتوجيه والتعليق والمحرك، وغيرها بتناغم من خلال نظام وسيط يدعى Vehicle Dynamics Integrated Management أو VDIM اختصاراً والذي يمنح السيارة أكبر توازن وثبات في جميع ظروف القيادة، كما يوفر راحة أكبر للركاب.

يتوقع بالطبع أن تصل المزيد من محركات البنزين والفئات الهجينة إلى الأسواق، بحلول نهاية العام حيث ستصل LS الجديدة كلياً إلى صالات العرض حول العالم، في نهاية العام الحالي كموديل لعام 2018.