مدمرة أمريكية تطلق النار صوب قوارب إيرانية قبالة الخليج العربي

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قالت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية: إن مدمرة أمريكية أطلقت عدة رصاصات تحذيرية صوب قوارب إيرانية؛ بعدما تحركت تلك القوارب بشكل سريع تجاه المدمرة عند مدخل الخليج العربي.

وأشارت إلى أن طاقم المدمرة أطلق الرصاصات التحذيرية، بعد محاولة إجراء اتصال مع الإيرانيين وإسقاط قنبلة دخان.

وذكرت الشبكة أنه من غير المعتاد وصول الاحتكاك بين البحرية الأمريكية وقوات البحرية الإيرانية إلى نقطة إطلاق الرصاصات التحذيرية من قبل الولايات المتحدة.

ووفقاً لمسؤول أمريكي، فإن المدمرة “ماهان” كانت تعبر أمس مضيق هرمز عندما تقدمت القوارب الإيرانية بشكل سريع صوبها.

وأكدت الشبكة توقف القوارب الإيرانية عن التقدم بعد الطلقات التحذيرية، وإجراء اتصال مع المدمرة للسؤال عن مسارها وسرعتها.

واعتبرت أن العلاقات الأمريكية مع إيران من بين مسائل السياسة الخارجية الأمريكية الأصعب التي سيرثها الرئيس المنتخب “دونالد ترامب”، الأسبوع القادم، عندما يخلف الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”.

من جانبها أشارت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إلى أن المدمرة كانت تقود سفينتين حربيتين أمريكيتين تحمل إحداهما 1000 من المارينز، وعشرات المروحيات، وطائرات حربية، بالإضافة إلى حاملة وقود تابعة للبحرية الأمريكية.

وأشارت إلى أن الحادث يأتي بعد عام واحد من قيام البحرية الإيرانية بأخذ عدد من البحارة الأمريكيين كرهائن.