 بيشة.. وفاة سائق وإصابة معلمتين في حادث مروري | صحيفة تواصل الالكترونية

بيشة.. وفاة سائق وإصابة معلمتين في حادث مروري

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بيشة.. وفاة سائق وإصابة معلمتين في حادث مروري
صورة رمزية

تواصل ـ بيشة:

تُوفي سائق مركبة معلمات، فيما أُصيبت معلمتان بإصابات مختلفة بمركز تبالة بمحافظة بيشة ظهر اليوم الاثنين.

وذكر المتحدث الرسمي لتعليم بيشة، إبراهيم الشمراني، عبر حساب الإدارة على “تويتر”، أن المركبة الخاصة التي كانت تقل مديرة ثانوية المخرم بقطاع تبالة وإحدى المعلمات تعرضتا أثناء عودتهما من دوام المدرسة، لحادث مروري نتج عنه كسر لإحداهما في الفخذ، ورضوض للأخرى، ووفاة السائق.

من جهته أجرى مدير التعليم نايف الهاجري اتصالات بذوي المصابات مطمئناً على حالتهما، واتصلت مديرة مكتب تبالة شفياء الغامدي بالمعلمتين واطمأنت على حالتهما الصحية، فيما تابع مدير الإعلام التربوي مع ذويهما في المستشفى الإجراءات الطبية والعلاجية.

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