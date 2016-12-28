«جامعة الجوف» تفتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني

تواصل – الجوف:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، عن فتح باب القبول لجميع الطلاب والطالبات السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت عمادة القبول أن التقديم سيكون إلكترونياً للمنتظمين على بوابة (القبول الإلكتروني)، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 10/ 4/ 1438هـ، وحتى نهاية يوم السبت 16/ 4/ 1438هـ، وشددت على عدم السماح بالتقديم بعد هذه الفترة.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم إعلان نتائج المرشحين للقبول يوم الثلاثاء 19/4/1438هـ عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية لجوالات المتقدمين للذين تم ترشيحهم للقبول لتأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول حسب الموعد المحدد في الجدول الزمني أدناه.

وأضافت أنها لن تستقبل أي طلب لا يقدم من خلال البوابة الإلكترونية، والمدة المعلنة، كما أنه لن يكون هناك أي عملية تسليم ملفات أو مستندات لعمادة القبول والتسجيل.

وقالت عمادة القبول والتسجيل: إنها تأمل أن يلتزم جميع المتقدمين والمتقدمات للقبول بمراعاة الدقة المتناهية في تعبئة البيانات، علماً أن المتقدم أو المتقدمة يتحمل كافة التبعات النظامية في عدم مراجعته لبوابة القبول، والتعرف على حالة الطلب ومواعيد إجراءات القبول حسب الجدول الزمني الموضح أدناه.

وفي حالة وجود أي استفسار بشأن إجراءات القبول، يمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عبر البريد الإلكتروني dar@ju.edu.sa