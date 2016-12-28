 بعد تداول «الفيديو».. شرطة الشرقية تطيح بشابين سرقا حقيبة امرأة بـ«الخبر» | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد تداول «الفيديو».. شرطة الشرقية تطيح بشابين سرقا حقيبة امرأة بـ«الخبر»

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تواصل – بدر العبدالرحمن:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على شابين تورطا في سرقة امرأة عربية أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الخبر.

وقالت الشرطة في بيانها: “بالإشارة لما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستقل مركبة صغيرة وهو يقوم بنشل حقيبة امرأة أثناء سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الخبر، مما تسبب في سقوطها على الأرض، فقد تم من خلال إجراءات بحثية موسعة في الحادثة تحديد هوية الجاني ومرافقه والقبض عليهما”.

وأضافت الشرطة: تبين أنهما مواطنين في السابعة عشر من العمر، وجرى إحالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهما”. 

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