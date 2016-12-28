أفضل المهن على مستوى العالم

تواصل – وكالات:

أورد التقرير السنوي لموقع “كارير كاست” الأمريكي، المتخصص بدراسة الوظائف وكل ما يتعلق بالمعلومات المهنية، أفضل 200 وظيفة؛ استناداً إلى المقاييس التي وضعها مكتب إحصاءات العمل التي تتمثل بالأساس في بيئة العمل، والدخل، والتوقعات، والإجهاد.

وبذلك احتل العمل في الطب الجراحي رأس قائمة الوظائف الأعلى أجراً؛ إذ إن الجراح يمر بالكثير من المراحل للحصول على شهادته التي تتمثل في شهادة البكالوريوس، وشهادة الطب، وتلقي تدريب في إحدى المنشآت الطبية، والالتزام بارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة “الحياة”.

مع العلم أن الطبيب الجراح يتلقى سنوياً ما يعادل 357.192 ألف دولار، ويُعتبر هذا المبلغ متواضعاً أمام حجم الإجهاد والمعاناة التي يعيشها الجراح نظراً إلى قلقه الدائم على صحة المرضى وحياتهم.

وحلّت مهنة الطبيب النفسي في المرتبة الثانية؛ إذ إنها وظيفة مريحة ومربحة جداً، وتتطلّب الحصول على درجة البكالوريوس، ومزاولة الدراسات الطبية، بالإضافة إلى استكمال أوراق الإقامة والحصول على “شهادة البورد”.

ويجني الأطباء النفسيون ما يعادل 207.153 ألف دولار سنوياً، ومن الممكن أن يزداد هذا المبلغ بنسبة 14% في الأعوام المقبلة.

في هذا الإطار، ذكر الموقع أن الأجور المرتفعة التي يتلقاها الأطباء عن جدارة ليست سوى تتويج لعنائهم، خصوصاً أن دراسة الطب مكلفة جداً، وأن غالبية طلاب الطب يُضطرون إلى استدانة مبالغ طائلة لإنهاء دراستهم، وقد يتجاوز هذا أحياناً مبلغ 170 ألف دولار.

وأتت مهنة العمل بمثابة لواء في الجيش الأمريكي في المرتبة الثالثة؛ إذ إنها تتطلب أعواماً من العمل الشاق والمضني، والخبرة، وتدريب الضباط، بالإضافة إلى تلقي تحصيل علمي متكامل خارج قوات الجيش الأمريكي.