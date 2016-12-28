حلقات القرآن تقود الطالب «باموسى» للفوز بأولمبياد اللغة العربية في جدة

تواصل ـ خالد العبدلله:

فاز عثمان عبدالله باموسى ـ 18 عاماً ـ الطالب في حلقات مجمع المودة القرآني بجمعية خيركم في جدة، بالمركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة أولمبياد اللغة العربية التي تؤهله إلى المسابقة ذاتها على مستوى العالم العربي.

وقال الطالب باموسى والذي ختم القرآن العام الماضي وجرى تكريمه من محافظ جدة في حفل تكريم 1000 حافظ وحافظة: إن الفوز كان بتوفيق الله، ثمّ دعم الوالدين وحفظ كتاب الله، مُقدّماً شكره لمعلميه في مجمع المودة القرآني، وعلى رأسهم سفيان خميس، ومحمود الجهني.

وأكد باموسى أن حفظ القرآن يطوّر مهارات اللغة العربية لِمن يقرأه ويحفظه؛ وهو ما قال: إنه سر فوزه بهذا المركز، في حين نوَّه إلى أن الفائزان بالمركزين الأول والثاني هم من طلاب حلقات القرآن الكريم.

وكان الطالب باموسى قد حصد المركز الثالث في أولمبياد اللغة العربية التي نظمتها وزارة التعليم على مستوى المملكة بمشاركة 200 طالب يمثلون محافظات المملكة، وسيدخل العشر الأوائل في دورات تدريبية يتم على إثرها اختيار 3 منهم؛ ليمثلوا المملكة في المسابقة ذاتها على مستوى الوطن العربي.