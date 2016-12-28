بالأرقام.. «الصحة» تُوضّح تفاصيل قبول خريجي الدبلومات الصحية وأسباب الإبعاد

تواصل ـ خالد العبدلله:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان: إنه تمّ قبول 7001 متقدم من أصل 13.742 على البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية، منهم 4255 من الذكور، و2746 من الإناث.

وجرت عملية قبول المتقدمين والمتقدمات في التخصصات على النحو التالي: 1653 التمريض، 370 المختبرات، 295 الصيدلة، 339 الأشعة، 49 البصريات، 12 التغذية، 348 التخدير، 13 العلاج التنفسي، 8 غسيل الكلى، 67 العلاج الطبيعي، 73 التأمين الصحي، 104 نظم المعلومات.

ويُضاف للتخصصات المتقدمين والمتقدمات 169 الوبائيات، 207 الأجهزة الطبية، 239 العمليات، 601 السجلات الطبية، 709 الإسعاف والطوارئ، 838 الأسنان، 907 متقدمين ومتقدمات في تخصص السكرتارية الطبية.

وعزا الربيعان، إبعاد عدد من المتقدمين للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية إلى عِدّة أسباب أبرزها: أن المتقدم یعمل كموظف حكومي في أحد القطاعات الحكومية بقطاعيه العسكري والمدني، وكون المؤهل الدراسي لا یتناسب مع التخصص المتقدم له.

وتضمّنت دواعي الإبعاد بحسب الربيعان، أن البيانات المدخلة لا تتفق مع الوثائق المرفقة، أو أن المتقدم غير مصنف من هيئة التخصصات الصحیة، أو كونه أجنبياً.

ونبّه الربيعان إلى أن الترشيح يعتبر مبدئياً لحين اجتياز مرحلة المطابقة النهائية مع العلم أنه في كل تخصص توجد قائمة احتیاط، كما أن نسبة القبول تمت وفقاً للطاقة القصوى الاستيعابية للبرنامج في كل سنة بناءً على الاتفاقية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وذكر الربيعان، أنه یشترط أن یكون المتدرب لا یعمل في القطاع الخاص عند بدایة التدريب، وسیمنح المتدرب مكافأة مالیة قدرھا ٢٠٠٠ريال.

ولفت الربيعان إلى أن المعاییر التي استخدمت للمفاضلة بین الطلبات هي: الأقدمية في التخرّج، وعدد سنوات الدراسة في الدبلوم، والمعدل التراكمي، حيث یتم التوظیف بالقطاع الصحي الحكومي بعد اجتياز التدریب بنجاح.

ونوه الربيعان إلى أن الاتفاق مع “العمل والتنمية الاجتماعية” يقضي بأن تكون مدة البرنامج عام، ویتطلّب الالتحاق بالمرحلة الثانیة من البرنامج التدریبي اجتیاز المرحلة الأولى، حيث یتكوّن البرنامج من مرحلتين مُدّة كل منهما 6 أشهر، والمرحلة الأولى نظریة وتشمل التدریب على “اللغة الإنجلیزیة، المصطلحات الطبیة، مهارات التواصل”، ويستلزم حصول المتدرب على درجة ٤ في IELTS أو ما يعادلها، أما المرحلة الثانیة تشمل تدریباً عملياً على التخصص بمرافق وزارة الصحة.

وأوضح الربيعان أنه يشترط اجتیاز المتطلبات التعلیمیة والتدریبیة في الجزء النظري، واكتساب المهارات المقررة في الجزء العملي، وسیتم توقیع العقد بعد تجاوز مرحلة المطابقة، وفي حالة وجود أي حالة موظفین حكومیین “مدني، عسكري” سیتم إبعادھا، والاعتماد على البیانات الواردة للوزارة من الجهات الرسمیة.