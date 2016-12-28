أمير الرياض يستقبل رجال الأمن المشاركين في عملية حي الياسمين ويزور «العواجي» (فيديو وصور)

تواصل – الرياض:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم، اليوم، اثنين من رجال الأمن المشاركين في القضاء على إرهابيي حي الياسمين، بحضور مدير شرطة منطقة الرياض رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، وعدد من القادة الأمنيين المشاركين في العملية الأمنية الناجحة التي تمكنت بفضل من الله تعالى بالإطاحة بإرهابيين خطيرين بعد مواجهة مسلحة مع رجال الأمن بحي الياسمين شمال العاصمة الرياض.

وفي سياقٍ ذي صلة توجه سمو أمير منطقة الرياض في وقت لاحق اليوم إلى المستشفى لزيارة رجل الأمن الذي أُصيب خلال المواجهة العريف جبران جابر عواجي.

واطمأن سموه على سلامته، واصفاً ما قام به مع زملائه في العملية بــ (العمل البطولي) الذي نفذ بكل دقة واجتهاد، مؤكداً أنهم بذلك ضربوا أروع الأمثلة في الذود عن وطنهم.

وفي ختام الزيارة، دار حوار طريف بين أمير الرياض ووالد جبران، حيث قال له أمير الرياض: “إن شاء الله من رجال الخير.. دايم خلف لنا مثله”.